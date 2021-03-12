Пришествие зверя

12.03.2021, 16:12, Разное

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«Скопинского маньяка» ждали на телешоу.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Выход на свободу «скопинского маньяка» в город Пугачев Саратовской области приехали освещать десятки телевизионщиков с камерами. Корреспондент телеканала «360» докладывала: «По свидетельствам местных жителей, Пугачев не видел такого наплыва журналистов никогда». Однако ворота в зону оказались заблокированы полицейскими автобусами и подойти поближе, чтобы зафиксировать сам момент освобождения Виктора Мохова после 17-летнего заключения, никому так и не удалось. Но и в свой дом в Рязанской области под строгий административный надзор он не доехал, появившись там лишь двое суток спустя.

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По некоторым сведениям, этот Мохов из колонии прямиком направился в Москву для съемок в телевизионном шоу.

В Скопине его тоже ждали журналисты, которым удалось поговорить со «знаменитостью». В эксклюзивном сюжете канала «Лайф» он признался, что привез из Москвы «полный мешок» денег, полученных за участие в телешоу.

Федеральные телеканалы тут же заявили, что никакие шоу с участием насильника и педофила не планировались и не планируются. Верилось в это с трудом. Маньяки, их родственники, соседи и, конечно, жертвы — излюбленные «герои» ТВ. За них сражаются, им сулят космические гонорары — лишь бы заполучить эксклюзивный материал первыми. Неужели что-то изменилось и все каналы, враз образумившись, под напором общественного возмущения решили игнорировать маньяка?

Как бы не так. В интервью «Медузе», опубликованном 5 марта (через день после освобождения маньяка), Екатерина Мартынова, одна из его жертв, проведшая в подземном бункере почти четыре года и впоследствии написавшая об этом книгу, сообщила: «И сегодня [4 марта] я еду на съемку «На самом деле» на Первом канале. Он [Мохов] уже в Москве. У меня условие в договоре, чтобы я с ним не встречалась и никак не контактировала. Если они не выполнят контракт, им грозит штраф 100–200 млн рублей. Думаю, они не пойдут на это». «Как Мохов оказался в Москве, если после освобождения он не может выезжать за пределы Скопинского района в течение шести лет?» — удивился корреспондент «Медузы». «Я вчера узнавала, как так произошло, — ответила Мартынова. — У редактора «На самом деле» есть свободная квартира в Москве.

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По его словам, он сделал ему временную регистрацию, и теперь Мохов может отмечаться по месту жительства. Поэтому он не нарушил закон».

Слова девушки никто из представителей Первого канала до сих пор так и не опроверг, и выходит, что маньяка, действительно, приглашали в эфир, заранее все продумав и заключив договоры с предполагаемыми участниками. Ну а шоу «На самом деле» с детектором лжи и очными ставками тоже кажется более чем подходящим для выхода маньяка в свет после 17 лет заключения. То, что пока оно не появилось в эфире, объясняется поднявшейся в прессе и соцсетях волной возмущения. Дайте срок. Появится.

Политолог Сергей Марков в своем фейсбуке одним из первых поднял волну: «Российское ТВ готово упасть в пропасть аморальности. Насильник и педофил как герой нашего времени? Куда смотрит власть? Власть должна жестко ударить по ТВ за постоянную и почти бесперебойную аморалку… Уберите маньяков с ТВ».

Маркову вторил Захар Прилепин, предложивший «устроить временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо… И больше никто никогда никаких педофилов по центральному телевидению не увидит. Только космонавтов, солдат и героических оперов, которые ловят преступников».

«Инженер человеческих душ», видимо, подзабыл, как неоднократно в разных форматах (у Алексея Пивоварова в «Редакции», к примеру) похвалялся своими «подвигами» в Донбассе: «Что бы там ни говорили, но я управлял боевым подразделением, которое убивало людей. В больших количествах… Полный голимый беспредел, что мы вытворяли».

Выступая за нравственную чистоту телевидения, он, наверное, мнит себя не серийным убийцей, а доблестным солдатом, который вместе с космонавтами и героическими операми имеет право на постоянное присутствие в телеэфире.

Вопрос же Сергея Маркова «Куда смотрит власть?» звучит и вовсе наивно. Власть смотрит то же самое ТВ, а маньяки — своего рода бонус, награда за убойный пропагандистский дискурс и безоговорочное следование генеральной линии.

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Не вышло пока со «скопинским» — не расстраивайтесь. Других маньяков на наш век хватит.

На пути к зрителю сериалы про Чикатило («Явление зверя») и «ангарского маньяка», загубившего более 80 душ. Это художественное воплощение образов.

А вот вам «документалка». «История у нас сегодня чудовищная, но я настоятельно рекомендую досмотреть ее до конца. Убедитесь только в том, чтобы рядом с вами не было детей и внуков. Если вы хотите продолжить просмотр «Мужского и женского», пожалуйста, попросите детей уйти в другую комнату», — неоднократно предупредил аудиторию чадолюбивый ведущий Александр Гордон перед показом жутких кадров в двух подряд выпусках программы под названием «Истязатель-1» и «Истязатель-2».

…Четыре часа дня. Дети уже вернулись из школы. Многие родители еще на работе. Домохозяйки и бабушки, услышав такую «завлекалочку», сами жадно прильнули к экрану, а послушные дети, наоборот, по первому требованию ведущего или выключили телевизор, или сразу же удалились в другую комнату, заткнув уши и завязав глаза.

На экране же раз за разом демонстрировалось и впрямь чудовищное видео. Педофил, недавно вышедший из тюрьмы, хлестал прутом пятнадцатилетнего мальчишку (40 ударов по голой спине, 40 — по груди), а в конце истязания выжигал жидким воском на его груди некую пентаграмму — символ принадлежности к черному магическому братству. Перед началом «процедуры» парень на камеру подтвердил, что принимает «обряд» добровольно.

Несовершеннолетнего потерпевшего пригласили в студию. Гордон строго предупредил экспертов: если почувствуете, что ребенка разговор травмирует, остановите программу и мы проводим его за кулисы. Но мальчишка и сам недолго выдержал: «Можно я пойду? Мне страшно».

В эфире «Мужского и женского» обличали социальные сети, в которых маньяк вербовал ребят для своих живодерских «магических» опытов. Ужасно. Да вот только предъявило кошмарные кадры многомиллионной аудитории в «детское время» именно ТВ, и кто знает точно, как это «слово» отзовется в душах и мозгах взрослых и детей. И ничего ТВ за это не будет. Никто его, по совету Захара Прилепина, досками наглухо не забьет, потому что штука-то полезная.

Как прокомментировал Алексей Пивоваров на своем ютьюб-канале «Редакция. News» возможное участие «скопинского маньяка» в каком-нибудь из телешоу, «за годы его отсидки российские ток-шоу стали привлекательным местом для проявления маний».

Ирина Петровская

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