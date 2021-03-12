Молочный кисель. Грубич рассказал, как приготовить “украинскую панна-котту”
12.03.2021, 16:04,
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Украинский ведущий и кулинарный блогер Константин Грубич 11 марта на своем канале в YouTube опубликовал видеорецепт молочного киселя.
Для его приготовления понадобится три стакана жирного молока, полторы столовые ложки сахара, две столовые ложки картофельного крахмала, одна чайная ложка ванильного сахара и сезонные или замороженные ягоды для украшения.
“Наливаем два стакана молока в кастрюлю, нагреваем, добавляем сахар, а в оставшемся молоке растворяем крахмал. Кукурузный лучше не брать, потому что кисель посинеет”, – рассказал ведущий.
Растворенный в молоке крахмал нужно влить в кастрюлю тонкой стройкой, а затем, помешивая, варить кисель на маленьком огне в течение пяти минут.
Готовое блюдо необходимо разлить в формы.
“Едят кисель охлажденным. Нашу украинскую панна-котту можно украсить фруктами или ягодами”, – резюмировал он.
ВИДЕОВидео: Костянтин Грубич / YouTube
Грубич – украинский ведущий, эксперт по качеству на канале СТБ. На своем канале в YouTube делится рецептами украинской кухни.
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