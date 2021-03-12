Австрия выразила готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин от COVID-19 в рамках COVAX

12.03.2021, 16:04, Новости дня

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Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что австрийская сторона готова способствовать ускоренному получению Украиной вакцин COVID-19 в рамках инициативы COVAX. Об этом 12 марта сообщает сайт Офиса президента.

Собеседники сошлись на том, что сейчас вакцинация является наиболее действенным решением проблемы с коронавирусом.

Зеленский при этом подчеркнул, что необходимо придерживаться солидарного распределения сертифицированных вакцин.

“По моему мнению, важнее всего – чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить вакцинация в нашей стране”, – считает глава государства.

Помимо этого, президент поблагодарил австрийского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его на празднование 30-летия независимости страны.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. К утру 12 марта в Украине сделали более 38 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. По состоянию на 11 марта на прививки записалось 220 тыс. человек.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До конца марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до конца второго квартала 2021 года от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Также страна получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech.

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