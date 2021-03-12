Зоозащитники осудили клип Украины для Евровидения из-за эксплуатации редкой птицы

12.03.2021, 16:04, Новости дня

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Орнитологи осудили клип на песню “Шум”, с которой в этом году группа Go_A будет принимать участие в Евровидении, из-за использования в нем редкой птицы, заявляют в общественной волонтерской организации UAnimals.

В организации заявляют, что несколько независимых орнитологов после просмотра клипа подтвердили, что в нем участвует редкая птица вида Канюк степной, который в Украине под угрозой исчезновения. На сегодняшний день в Украине насчитывается около двухсот пар этого вида. “Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений”, – заявили в UAnimals.

Для владения такой птицей нужно иметь соответствующие документы. По закону, использовать ее можно только для изучения, размножения, расселения и разведения в специальных условиях. Для этого необходимо разрешение центральной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются, отметили зоозащитники.

“UAnimals болеет за победы Украины на международной арене, но эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого, и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире”, – заявили в организации.

https://www.facebook.com/UAnimals.official/posts/3607976899257503

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате.

Участие в конкурсе примут представители 40 стран – 5 марта стало известно, что Армения не будет отправлять своего представителя на конкурс.

Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – с песней “Шум”, которую выбрало жюри нацотбора, прослушав три композиции коллектива. Презентация трека “Шум” состоялась в январе 2021 года.

9 марта музыканты представили окончательную версию песни и новый видеоклип.

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