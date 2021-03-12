Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,7 тысячи

12.03.2021, 16:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что около 13% новых инфицированных не имеют ярко выраженных симптомов. Вылечились и покинули больницы 13 496 человек, скончались 486 пациентов.

Новые случаи COVID-19 обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по количеству больных стала Москва. Прирост в столице за сутки составил 1 610. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 957 и 476 заразившимися соответственно.

В первую десятку также попали Нижегородская (375 случаев), Самарская (252 случая), Воронежская (243 случая), Ростовская (243 случая), Иркутская (196 случаев), Саратовская (171 случай), Свердловская (152 случая) области.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом россиян сегодня составляет 4,37 миллиона. Полностью выздоровели 3,97 миллиона граждан. За весь период было зафиксировано 91 220 летальных исходов.

Несмотря на спад заболеваемости, масочный режим в стране сохраняется. Носить средства защиты необходимо в общественном транспорте, магазинах, аптеках, поликлиниках и других местах массового скопления людей.

С 18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Сегодня известно о трех официально зарегистрированных российских препаратах – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.