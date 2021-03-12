На востоке Москвы благоустроят сотни объектов по программе “Мой район”

12.03.2021, 16:02, Разное

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Обновление ждет территории возле станций “Электрозаводская” и “Сокольники” Большой кольцевой линии. Там появятся комфортные общественные пространства с новым покрытием тротуаров и проезжей части, скамейками, урнами и фонарями.

Для автолюбителей организуют парковочные места. Пассажиры общественного транспорта смогут подождать автобус на современных остановочных павильонах.

А на Кетчерской улице в районе Вешняки появится круглогодичный рынок. Местные жители смогут приобрести продукцию от фермеров из разных регионов страны.

Комплексное благоустройство по программе “Мой район” ждет и более 200 дворовых территорий Восточного округа. Там отремонтируют проезжую часть, поменяют бордюры, на катках с искусственным льдом заменят покрытие, установят хоккейную коробку, а летом натянут сетку для тенниса.

Также обновятся территории более 70 школ Восточного округа. Специалисты восстановят на площадках резиновое покрытие, приведут в порядок газоны, установят новые скамейки и урны.

Масштабная программа благоустройства “Мой район” стартовала в 2018 году. Инициаторами стали жители столицы. Они направляли мэру Сергею Собянину предложения по благоустройству.

Философия проекта – каждый район Москвы должен быть комфортным и удобным для жизни, вне зависимости от того, находится он в центре или на окраине. По всему городу открываются новые места для прогулок, благоустраиваются дворы, появляются современные детские и спортивные площадки, лавочки, урны, высаживаются деревья и кустарники.

Кроме того, в районах строятся новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения. Теперь для того, чтобы отвести ребенка на учебу или спортивные занятия не нужно ехать в другой район – вся необходимая инфраструктура находится в пешей доступности от места жительства.

В рамках программы появляются и новые транспортные объекты: пересадочные узлы, остановки общественного транспорта, переходы через железнодорожные пути. Передвигаться по городу становится удобнее и безопаснее.

Ранее стало известно, что в новом сезоне программы “Мой район” на севере Москвы благоустроят около 400 дворов. Там обновят детские и спортивные площадки, восстановят газоны, отремонтируют проезжую часть и тротуары. Также благоустроят территорию у образовательных учреждений и общественное пространство вокруг станции метро “Петровский парк”.