Учёные оценили очередную причину неуязвимости перед COVID-19 после сезонных вирусов

12.03.2021, 16:00, Разное

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Российские учёные Александр Чепурнов и Алексей Аграновский оценили очередную причину неуязвимости перед COVID-19. По их словам, вероятность того, что некоторые люди смогли получить иммунитет к ковиду, переболев другими сезонными заболеваниями, невелика.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов пояснил об исследовании немецких учёных, где выяснилось, что у трети населения есть антитела к сезонным коронавирусам. Однако для окончательного подтверждения этой темы необходимы более детальные анализы. Доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил, что антитела могут реагировать на инфекцию SARS-CoV-2, но их нельзя признать надёжной защитой при ковиде.

Учёные также рассказали, что бывают случаи, когда люди, контактировавшие с инфицированными коронавирусом, не заразились. Однако почему этого не произошло, пока не знают. COVID-19 – до конца не изученное заболевание, а значит, ещё предстоит провести ряд дополнительных исследований.

Эксперты напомнили о средствах защиты от ковида, поскольку лучше предотвратить болезнь, чем её лечить. Это соблюдение социальной дистанции, использование масок в общественных местах, проветривание помещений, а также тщательная гигиена рук. Также нужно контролировать своё состояние, при первых симптомах заболевания (потеря обоняния, высокая температура, сильная боль в горле и кашель) необходимо сразу же обратиться в медучреждение.

Источник: www.rbc.ru