 

Райан Куглер приступил к съемкам «Черной пантеры 2» без Чедвика Боузмена

12.03.2021, 16:00, Разное
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Американский режиссер Райан Куглер объявил о начале съемок второй части блокбастера по мотивам комиксов Marvel «Черная пантера». Кинодеятель признался, что без исполнителя главной роли в оригинальной ленте Чедвика Боузмена для него эта работа окажется самой сложной в профессиональной жизни.
В августе 2020 года из жизни ушел американский актер Чедвик Боузман. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. По словам Райана Куглера, начинать съемки сиквела без исполнителя главной роли, который в реальной жизни стал для него другом, ему невероятно тяжело. Сейчас он пытается найти баланс между личной жизнью и работой, но ему это дается с трудом.

Райан Куглер сравнил Чедвика Боузмена с героями Ваканды из фильма «Черная пантера», которые умирали, но возвращались к своим потомкам в виде видения. Режиссер назвал скончавшегося актера своим предком, с которым ему довелось поработать на одной съемочной площадке.

Руководство киностудии Marvel решило снимать «Черную пантеру 2» с идеей, что Чедвик Боузман в сиквеле не появится в виде компьютерной анимации, также его персонажа не сыграет другой актер. Титул Черной пантеры перейдет иному герою, но его имя пока не раскрывают.

Источник: riafan.ru



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