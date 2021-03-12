Ученые из Германии озвучили причину возникновения эйфории во время бега

12.03.2021, 16:00, Разное

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Немецкие исследователи рассказали, почему у людей, занимающихся бегом, возникает чувство эйфории. Оказалось, что особую роль в этом процессе играют не эндорфины, а эндоканнабиноиды, вырабатывающиеся организмом во время спорта.

Экспертам уже экспериментально удавалось доказать, что эндорфины никакого отношения к ощущению счастья, появляющемуся при пробежке, не имеют. Однако механизмы возникновения счастливого состояния они назвать не могли до тех пор, пока не провели новое исследование.

В нем приняли участие 63 респондента. Они на регулярной основе занимались бегом. Их поделили на две группы. Участникам из первой группы необходимо было принимать налтрексон, блокирующий опиоидные рецепторы. Вторая группа получала плацебо.

Затем исследователи сравнили мозговую активность всех участников после бега и активной ходьбы. Оказалось, что у всех испытуемых был зафиксирован высокий уровень эндоканнабиноидов. Его синтез не смог заблокировать даже налтрексон. По действию эндоканнабиноиды напоминают вещества, содержащиеся в составе каннабиса. Именно поэтому у бегунов возникает чувство эйфории.

Источник: www.popmech.ru