 

Россияне оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин

12.03.2021, 15:36, Новости дня
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Около четверти россиян (26%) поддерживают предложение о введении четырехдневной рабочей недели для женщин, об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.ru.

Инициативу омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин поддерживают 26% опрошенных, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос портала.

Меньше всего поддерживают молодые люди до 24 лет (16%), женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу (35% против 17% соответственно).

Около 30% опрошенных отметили, что четырехдневную рабочую неделю нужно ввести для всех, не только для женщин, 24% отметили, что это нововведение не нужно ни для мужчин, ни для женщин. 20% затруднились оценить предложение Потяевой.

Опрос проводился 11-12 марта 2021 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек, представляющих экономически активное население РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах во всех федеральных округах. Статистическая погрешность не сообщается.

Напомним, омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать рабочую неделю для женщин в РФ четырехдневной. Она отметила, что у женщин выше нагрузка – «совмещать работу и все заботы, которые есть».



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