Семья Младича пожаловалась на отсутствие сообщений о состоянии здоровья генерала

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12.03.2021, 15:36, Новости дня
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Родственники и адвокаты бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича, которому в пятницу исполняется 79 лет, больше месяца не получали сообщений о состоянии его здоровья от медиков Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) и тюрьмы в Гааге, сообщил сын генерала Дарко Младич.

В пятницу Младич-младший созвонился с отцом, который находится под стражей в Нидерландах в ожидании решения по апелляции на пожизненный приговор за военные преступления в ходе конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, передает РИА «Новости».

«Все, что мы сейчас знаем о его состоянии здоровья, это то, что узнаем из телефонных разговоров с ним. Он старается держаться бодро, позитивно, но совершенно точно – нездоров, это абсолютно ясно», – сообщил Дарко Младич.

Он уточнил, что примерно раз в месяц адвокаты и члены семьи получают копию отправляемого судебной коллегии устного заключения медиков МОМУТ, которая не содержат конкретных данных исследований и анализов. «В данный момент семья не получала даже таких сведений о его здоровье уже больше месяца», – добавил сын генерала.

Весной прошлого года сообщалось, что врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) провели операцию Ратко Младичу, не оповестив семью о состоянии его здоровья.

Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В 2017 году Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению. Защита подала апелляцию на это решение, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Газета ВЗГЛЯД указывала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада.

Также сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья генерала. Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков Международного трибунала по бывшей Югославии, в течение двух лет требовала разрешения на обследование перенесшего инсульт подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.



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