 

В России введут уголовную ответственность за незаконное обучение боевым искусствам

12.03.2021, 15:31, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Уголовный кодекс, дополнив статью 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия») положением о запрете обучения боевым искусствам без ведома государства.

«Нарушение установленных правил открытия секций боевых искусств или набора в них граждан, либо обучение в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, а также самовольное, без разрешения соответствующих органов, обучение приемам единоборств влечет наложение штрафа в размере до миллиона рублей или заключение под стражу сроком до трёх лет».

«В последние годы к нам неоднократно обращались граждане, которые обеспокоены бесконтрольным обучением боевым искусствам. Ведь подготовленный боец можем одним ударом нанести непоправимый вред здоровью оппонента, а в некоторых случаях даже убить человека. Мы должны строго контролировать все этапы подготовки борцов, уделяя особо внимание их психологическому воспитанию. Никто не запрещает гражданам учиться, государство просто хочет сделать этот процесс более цивилизованным», – заявил автор поправок Николай Валуев.

Новые нормы начнут действовать уже с 1 июня 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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