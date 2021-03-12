Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении

12.03.2021, 15:22, Разное

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Политика Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом, как сообщается в твиттере, заявили его адвокатам.

«Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14:00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались» — говорится в посте.

Защитник Вадим Кобзев уточнил «Новой газете», что причины произошедшего также не назвали. Он напомнил, что после того, как Навального увезли из Москвы, в течение недели все пытались выяснить, где он находится. «Видимо, будет второй тур», — добавил адвокат.

Навальному 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Позже суд назначил Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

По всей РФ в январе и 2 февраля прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. На них задержали тысячи человек, и впоследствии были возбуждены десятки уголовных дел.

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