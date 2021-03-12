Ученые рассказали, почему обоняние очень сильно связано с памятью

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12.03.2021, 15:18, Новости дня
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Собака способна запоминать невероятное количество запахом. У человека нет настолько развитого чувства обоняния. И все же, почувствовав запах свежей выпечки, у нас тот же появляется, например, воспоминание о счастливом детстве. Почему?

Ученые провели масштабное исследование, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Оказалось, что обоняние напрямую связано с памятью головного мозга. С другими чувствами не так. Например, слух или зрение работают через те участки коры, которые отвечают за ассоциативную реакцию.

Именно поэтому какие-то запахи мы способны запоминать на всю жизнь, утверждают ученые. Их не нужно повторять для этого по много раз, как зрительные образы или же звуковые сигналы, восприятие которых изменяется в процессе эволюции и приобретения жизненного опыта.



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