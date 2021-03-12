В Самаре сумели преобразовать уличный шум в электричество

12.03.2021, 15:18, Новости дня

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Звуковые волны, которые издают современные машины, также можно использовать для получения энергии. Об этом сообщили ученые из Самарского НИУ имени Королева, разработавшие новую технологию производства электроэнергии.

Шума на улицах больших городов и на территориях крупных промышленных предприятий предостаточно, напоминают специалисты. Человечество даже начало с ним бороться, пытаясь каким-то образом «утилизировать» данный вид загрязнения окружающей среды. Почему бы не делать это с пользой для себя?

Разработанная в Самаре установка для «утилизации» шума не только не требует расхода электроэнергии. Она сама ее вырабатывает. Разумеется, больше всего эффективность на борту какого-то крупного судна, внутри железнодорожного локомотива или же возле крупной промышленной установки. Но обычный уличный шум также подойдет. Вокруг станет тише, а электричества в сети – больше.