Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун

12.03.2021, 15:14, Новости дня

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Мэр Киева Виталий Кличко 12 марта на своей странице в Facebook заявил, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в ряде регионов Украины, “столица пока держится”.

“Вопрос, который волнует сегодня всех, – грозит ли Киеву новый локдаун? Хочу напомнить, что вводит строгий карантин правительство своим решением. Правительство может снова ввести локдаун во всей стране, если большинство областей окажутся в “красной” зоне карантина. Об этом неоднократно заявляли и в Министерстве здравоохранения и премьер-министр. Как видим, на западе страны ситуация очень сложная. Столица пока держится. Мы сейчас находимся в “оранжевой” зоне”, – отметил Кличко.

По его словам, чтобы в Киеве не ввели локдаун, жители города должны соблюдать противоэпидемические меры.

“Не пренебрегайте своим здоровьем и безопасностью людей, которые рядом. Ведь экономические последствия еще одного карантина будут неутешительными. Мы понимаем, насколько сегодня сложно бизнесу. Это сказывается и на бюджете, и на развитии Киева”, – подчеркнул мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/780832599537607/

По словам Кличко, в киевских больницах на сегодняшний день находится наибольшее с начала пандемии количество заболевших COVID-19 – 2548 пациентов.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировали более 1,44 млн случаев COVID-19, из них 12 946 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,9 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

11 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находится Киев, а также Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные регионы находятся в “желтой” зоне карантина.

Высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины. Помимо Киева, это Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская области.

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