 

Год карантина и семь лет оккупации. 12 марта в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

12.03.2021, 15:14, Новости дня
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12 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий, как изменилась Украина за год карантина и готова ли к началу третьей волны пандемии. Об этом сообщается на странице “Шустер Online” в Facebook.

Также в студии поговорят о последних решениях Совета национальной безопасности Украины – национализации “Мотор Січі” и ответственности за Харьковские соглашения.

Гостями эфира станут:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии “Народный фронт”, премьер-министр Украины (2014–2016);
Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002–2006; 2008–2012);
Давид Арахамия, председатель фракции “Слуга народа”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”;
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская солидарность”;
Кира Рудик, председатель партии “Голос”;
Сергей Соболев, зампредседателя фракции ВО “Батьківщина”;
Сергей Рахманин, народный депутат от “Голоса”;
Игорь Палица, председатель партии “За майбутнє”;
Михаил Радуцкий, народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май – сентябрь 2019-го);
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина”, а также на канале Shuster online в YouTube.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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