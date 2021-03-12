Год карантина и семь лет оккупации. 12 марта в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

12.03.2021, 15:14, Новости дня

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12 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий, как изменилась Украина за год карантина и готова ли к началу третьей волны пандемии. Об этом сообщается на странице “Шустер Online” в Facebook.

Также в студии поговорят о последних решениях Совета национальной безопасности Украины – национализации “Мотор Січі” и ответственности за Харьковские соглашения.

Гостями эфира станут:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии “Народный фронт”, премьер-министр Украины (2014–2016);

Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины (2002–2006; 2008–2012);

Давид Арахамия, председатель фракции “Слуга народа”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская солидарность”;

Кира Рудик, председатель партии “Голос”;

Сергей Соболев, зампредседателя фракции ВО “Батьківщина”;

Сергей Рахманин, народный депутат от “Голоса”;

Игорь Палица, председатель партии “За майбутнє”;

Михаил Радуцкий, народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май – сентябрь 2019-го);

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина”, а также на канале Shuster online в YouTube.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

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