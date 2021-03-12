В Виннице усилят карантинные ограничения до уровня “красной” зоны

12.03.2021, 15:14, Новости дня

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Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к карантинным мерам “оранжевого” уровня введут также ограничения “красной” эпидемической зоны. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Винницы

Ограничения начнут действовать с 13 марта. На территории общины будет запрещено:

прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных мероприятий;

работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей.

За последние сутки в Виннице подтвердили 337 новых случаев болезни, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. По всей области за время пандемии подтвердили 44,4 тыс. случаев болезни, 764 человека умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к утру 12 марта подтверждено 1,4 млн случаев болезни, 1,2 млн человек выздоровели, почти 28 тыс. умерли. В Тернополе, по данным горсовета, болезнь подтвердили у 45,6 тыс. человек, из них 638 умерли.

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