В КГГА рассказали, остановят ли работу общественного транспорта в случае введения локдауна в Киеве

12.03.2021, 15:14, Новости дня

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Власти Киева будут рассматривать вопрос о запрете работы общественного транспорта в том случае, если в городе введут локдаун. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

На данный момент киевские власти не знают, будет ли ограничена работа транспорта в случае попадания столицы в “красную” зону карантина.

“Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных… Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель–май [прошлого года], то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города “, – уточнил Поворозник.

Мэр Киева Виталий Кличко 12 марта заявил, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в ряде регионов Украины, “столица пока держится”.

При этом Кличко отметил, что в киевских больницах на сегодняшний день находится наибольшее с начала пандемии количество заболевших COVID-19 – 2548 пациентов.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировали более 1,44 млн случаев COVID-19, из них 12 946 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,9 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

11 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находится Киев, а также Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные регионы находятся в “желтой” зоне карантина.

Высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины. Помимо Киева, это Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская области.

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