 

План Киева по возвращению Крыма оценили: Громко и во вред Украины

12.03.2021, 15:12, Разное
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне рассказал о “трех китах” политики возвращения полуострова. Первый – стратегия “деоккупации” Крыма, утвержденная Советом национальной безопасности и обороны; второй – объединение усилий всех международных партнеров; третий – восстановление украинского суверенитета над территорией.

План Киева прокомментировал член Совета Федерации. В комментарии RT Сергей Цеков назвал это “очередным образным заявлением”, которое не приведет к возвращению Крыма в состав Украины. Сенатор подчеркнул, что слова Кулебы направлены в первую очередь на украинских граждан, а также внешних хозяев – Европу и Соединенные Штаты.

“Все громко и по-прежнему во вред Украины”, – отметил он. По мнению российского сенатора, для Киева было бы полезно признать законность и справедливость отделения Крыма. В таком случае отношения Украины и России могли бы улучшиться. “Вот это была бы важная стратегическая программа на будущее”, – заключил член Совета Федерации.

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Историческому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Киев отказался признать законность процедуры и обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела.



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