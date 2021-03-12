 

Боевики ИГ напали на блокпост сирийской армии в Дейр эз-Зоре

12.03.2021, 15:12, Разное
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Террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России) обстреляли из пулеметов блокпост бригады Сирийской Арабской Армии вечером 11 марта.

В результате атаки один военнослужащий скончался, еще несколько получили ранения, пишет издание Deir Ezzor 24.

Сирийские военнослужащие регулярно подвергаются атакам боевиков в провинции Дейр эз-Зор. Радикалы прячутся в пустыне и периодически совершают вылазки с целью ограбить военные конвои и завладеть техникой и оружием.

Террористическая активность в этом регионе значительно выросла на фоне сообщений о выводе «ЧВК Вагнера». Несмотря на то, что официального подтверждения этой информации не поступало, радикалы стали действовать значительно смелее.

Сирийская армия не справляется с вызовами, которые ей бросают боевики, это грозит возрождением группировки. Жители провинции оставляют россиянам послания на своих домах с просьбой защитить их от нападок террористов.



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