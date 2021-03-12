 

Воздушно-космические войска России приняли на вооружение новые истребители МиГ-35

12.03.2021, 15:10, Разное
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В Минобороны заявили, что первая партия новейших истребителей МиГ-35 принята на вооружение Воздушно-космическими войсками России.

Однако точное количество поступивших воздушных единиц не указано, информация об этом появилась в ведомственной газете «Красная звезда».

Первый контракт на поставку легких истребителей МиГ-35 в количестве шести единиц Минобороны РФ заключило еще в 2018 году. В рамках договоренностей ведомству должны были передать одноместные и двухместные (учебно-боевой) версии истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ. Так, в ВКС РФ уже передали два самолета, еще два истребителя задействованы в испытаниях.

На сегодняшний день МиГ-35 в семействе истребителей «МиГ» является самой совершенной боевой единицей. Он может выполнять задачи в воздухе, на земле, а также над водой. Одновременно истребитель способен сопровождать до 30 воздушных целей, находящихся на расстоянии до 160 км. При этом шесть из них могут находиться в воздухе, а еще четыре — на суше.

Истребитель МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности. Они позволяют атаковать цель за пределами зоны действия противовоздушной обороны противника. В 2017 году руководитель ОАК Юрий Слюсарь отмечал, что самолет сможет нести на борту лазерное вооружение.



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