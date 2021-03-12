 

Братья Сарик и Гевонд Андреасян расплатились по долгам правами на фильм «Кома»

12.03.2021, 15:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За долги российских продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов лишили прав на последний фильм «Кома». Братья отдали их компании «Марс Медиа Энтертейнмент», вложившей в производство картины 50 миллионов рублей.
Кинолента «Кома» не смогла окупить производственный бюджет, провалившись в прокате. С учетом вложенных в создание картины 305 миллионов рублей ей удалось заработать лишь 2,5 миллиона долларов, что в два раза меньше потраченных финансов. Также Фонд кино потребовал вернуть 65 миллионов рублей, которые они вложили в создание фильма.

Права на картину «Кома» были отданы компании «Марс Медиа Энтертейнмент» с целью погашения долговых обязательств. Аналогичным образом 3 марта актер Михаил Галустян по решению суда получил права на киноленту «Непрощенный». У него братья Андреасяны брали в долг 15 миллионов рублей.

Источник: news-kmv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / В коробке с iPhone 12 нет наушников. Доказательство присутствует в iOS 14.2

26.07 / Мнение: Расшифровка Минских соглашений

26.02 / Диетолог Русакова объяснила, как связан прием витаминов с ожирением

28.08 / 5 самых интересных фильмов с фестиваля на “Стрелке”: переезд Джуда Лоу, творческий кризис Элизабет Мосс и путешествия Ундины в современном Берлине

07.08 / Головная боль может являться признаком опасной болезни

08.10 / «Охота на людей». Поет Юлий Ким

20.02 / Что выяснил психиатр Брюс Грейсон после 50 лет изучения случаев околосмертного опыта?

12.11 / Мнение: Эфиопо-тыграйская война

20.08 / Федосеева-Шукшина перестала есть после новостей о разводе с Алибасовым

21.01 / Меркель захотела помочь России в регистрации “Спутник V” в ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска