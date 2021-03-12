Братья Сарик и Гевонд Андреасян расплатились по долгам правами на фильм «Кома»

12.03.2021, 15:10, Разное

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За долги российских продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов лишили прав на последний фильм «Кома». Братья отдали их компании «Марс Медиа Энтертейнмент», вложившей в производство картины 50 миллионов рублей.

Кинолента «Кома» не смогла окупить производственный бюджет, провалившись в прокате. С учетом вложенных в создание картины 305 миллионов рублей ей удалось заработать лишь 2,5 миллиона долларов, что в два раза меньше потраченных финансов. Также Фонд кино потребовал вернуть 65 миллионов рублей, которые они вложили в создание фильма.

Права на картину «Кома» были отданы компании «Марс Медиа Энтертейнмент» с целью погашения долговых обязательств. Аналогичным образом 3 марта актер Михаил Галустян по решению суда получил права на киноленту «Непрощенный». У него братья Андреасяны брали в долг 15 миллионов рублей.

Источник: news-kmv.ru