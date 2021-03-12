Выходит игровой смартфон Lenovo Legion 2 с рекордными 130 Вт, Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ

12.03.2021, 15:10, Разное

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Новый игровой смартфон с рекордными характеристиками готовится вывести на рынок компания Lenovo. Legion 2 получит 16 гигабайт ОЗУ, Snapdragon 888, а также зарядку в 130 Вт.

На рынке игровых смартфонов вскоре появится новый девайс с производительным процессором и оптимизированной системой охлаждения. Его готовится выпустить в продажу корпорация Lenovo, Legion 2, как заверяет генеральный руководитель мобильного подразделения Чен Цзинь, станет самым холодным среди конкурентов. Кроме того, флагман поразит всех своей инновационностью, производительностью и мощью. Инженеры китайской компании установили в «умном телефоне» 14 специфических датчиков температуры, отслеживающих процесс нагревания внутри корпуса в режиме реального времени. По результатам мониторинга гаджет автоматически регулирует работу охладительной системы, что позволит владельцу выполнять самые энергоемкие операции и играть максимально долго без риска перегрева.

Для соответствия столь громкому заявлению гаджет оснастили самой актуальной на сегодняшний день мобильной однокристальной платформой. Кроме 888 версии SoC Snapdragon, «на борту» устройства есть также вместительный чип оперативной памяти в 16 гигабайт, обеспечивающий аппарату многозадачность. Сейчас смартфон уже прошел все стадии сертификации в регуляторном ведомстве, а значит, до начала релизов осталось немного. Поклонники технологий могут также посмотреть на результаты тестирования Lenovo Legion 2 на ресурсе популярной тестовой программы Geekbench. Согласно опубликованным данным, в многоядерном и одноядерном испытаниях девайс достиг соответственно 3779 и 1130 баллов.

«С коробки» игровой гаджет работает на последней, одиннадцатой версии операционной системы Android. В предыдущем поколении «Легиона» от Lenovo были встроены два аккумулятора. В этот раз производитель выпустит два варианта флагманского смартфона, поддерживающие 45- и 65-ваттную зарядки. В комплекте устройства есть и рекордная зарядка на 130 Ватт, которые состоят из пары 65-ваттных элементов. Это наивысший в мире показатель, остальные характеристики смартфона пока не называются, как и стоимость грядущей новинки.

Источник: www.ixbt.com