Обиженная – Личное мнение

12.03.2021, 15:00, Разное

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Забытая публикой после развода с Бульдогом Харламовым Кристина Асмус уверенно выстраивает своё будущее.

Ну, делает его таким, как ей кажется правильным.



Фото: Соцсети

Во-первых, Кристиночка заявила, что Гарик обижен. Во-вторых, что она хочет ещё детей.

Нет, ну а что? Фертильная роковуха — хороший образ.

Именно такая женщина, видимо, в представлении Асмус имеет все шансы на будущее.

Мужик чего бросил? Обиделся. Детей мне ещё родишь? Мечтаю об этом, милый!

То есть, это не Гарик послал Кристину после порнографического кино, а она гордо его оставила обижаться, потому что её все хотят, включая молоденького внука Янковского.

А полноценная ли ты женщина, дорогая Кристина? Конечно же, вот прямо сейчас хочу рожать — только позови меня, роды, ещё роды, ещё и ещё — заветная же моя мечта.

Как такую замуж не взять?

Быть брошенной западло. Не хотеть детей — ещё хуже. Вот наша отечественная баба и мечется, чтобы её не бросили, и рожает по первому требованию.

Иначе, кирдык ведь — нет будущего.

Грустно видеть, как не ценит себя наша русская баба. Ну, бросили-развелись, что ж, казалось б, того? Но — нет, так нельзя! Кто ж захочет оставленную? Нужно же всем показать, что все хотят её затащить в постель, а муж до сих пор страдает.

И готова она, случись отношения, снова рожать и рожать. Быть ещё матерью, образцовая прямо домохозяйка. И в кино снимается, и любовница, и кулинарка — все достоинства в ней. Эй, мужик, только возьми меня ещё раз замуж, дай присосаться к твоей половинке своей!

Что печально, так это отстуствие в милых головках даже намёка на мысль, что женщина — вполне самодостаточный человек сама по себе. Есть мужик? Хорошо. Нет его? Ещё лучше.

Дуры, чо. Обиженные разумом на всю голову.

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