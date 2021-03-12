 

«Поедали заживо» – экипаж американской подлодки пожаловался на клопов (sic!)

12.03.2021, 14:30, Новости дня
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Экипаж американской подводной лодки USS Connecticut уже год не может справиться с нашествием клопов. Кровососущие паразиты поселились на койках американских подводников и вынудили их спать в креслах или на полу, что подрывает боеспособность корабля из-за тотального недосыпа команды.

Атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, которые заставили членов экипажа спать в креслах или на полу, пишет The Times.

По свидетельствам команды корабля, уже год койки кишат паразитами. Подводники настолько устали от укусов, что решили публично пожаловаться на проблему.

– Если кто-то не выспался из-за того, что его поедали заживо клопы, он может заснуть за штурвалом и позволить кораблю столкнуться с подводной горой, – предупреждает один из пострадавших.

Как отмечается в статье, ВМС США предприняли шаги по очистке подлодки от паразитов. В течение месяца простоя корабль, в том числе койки, обрабатывали специальными веществами. Тем не менее члены экипажа утверждают, что такие меры только вынудили клопов перебраться в другие части судна.

На подводной лодке USS Connecticut водоизмещением в 9140 тонн единовременно находится команда из 116 человек, которая обычно сменяется каждые полгода, пишет в заключение The Times.



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