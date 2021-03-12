 

В РФ создадут цифровую базу продуктов питания

12.03.2021, 14:28, Новости дня
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В РФ создадут специальную базу, которая, по замыслам авторов идеи, будет содержать подробную информацию о всех продуктах питания. Данный проект отдан для реализации в «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова».

Также участником стартапа стал компания Mail.ru Group. По словам разработчиков, новая цифровая система позволит работать с информацией в режиме реального времени.

Как пояснили представители ФНЦ, наиболее полная база данных о продуктах питания, технологиях их производства и химическом составе поможет производителям создавать новые товары с высокими потребительскими качествами и гарантией безопасности для потребителей. Результатом должно стать повышение качества продуктов, которым мы приобретаем в магазинах.



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