Ученые рассказали, о чем говорит легкое рукопожатие

12.03.2021, 14:28, Новости дня

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Сила, с которой люди пожимают руки друг другу, может много рассказать о них, утверждают ученые из Южной Кореи. Они провели исследования, пытаясь выяснить, какие внешние признаки могут свидетельствовать о наличии суицидальных мыслей.

Оказалось, что больше других думают о самоубийстве люди, привыкшие к очень легкому рукопожатию. Легко сжимать ладонь человека во время приветствия получается у них автоматически. Это следствие определенного психологического состояния, в котором они пребывают в течение длительного времени.

Исследования проведено в очень большой фокус-группе, которая насчитывала около 14 тысяч человек, отмечают ученые. В своих выводах они уверены, так как параллельно изучали другие факторы.