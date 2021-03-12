Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

12.03.2021, 14:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о начале клинических исследований своей второй вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с американской Translate Bio. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 12 марта.

“Sanofi и Translate Bio приступают к первому из двух этапов клинических испытаний вакцины мРНК от COVID-19”, – говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в испытании вакцины будут участвовать 415 здоровых взрослых старше 18 лет. “Участники клинических испытаний получат одну дозу вакцины или две дозы с интервалом 21 день”, – сказано в заявлении компании.

В ходе данного этапа эксперты планируют оценить безопасность препарата, иммунную реакцию организма и реактогенность вакцины.

В третьем квартале 2021 года эксперты планируют опубликовать результаты исследования.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первая вакцина, над которой французская компания Sanofi работала в сотрудничестве с британской GSK, до сих пор проходит клинические испытания.

С начала 2021 года Sanofi согласовала производство 125 млн доз вакцины своих непосредственных конкурентов – американской Pfizer и немецкой BioNTech. Контракты на поставку вакцины Sanofi уже подписаны с Европейским союзом.

—