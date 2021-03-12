Вакцина Covishield действительна до июня, при нынешних темпах вакцинации использовать ее Украина не успеет – СМИ

12.03.2021, 14:24, Новости дня

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Партия в 500 тыс. доз, которой сейчас проводится вакцинация в Украине, действительна до 23 июня 2021 года, пишет ZN.UA со ссылкой на документы о поставке, которые оказались в распоряжении издания.

Фото: zn.ua

Издание отмечает, что, чтобы успеть использовать всю партию, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое. Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2500 прививок в сутки, следовательно, до 23 июня при сохранении существующих темпов Украина успеет использовать только половину завезенных вакцин.

Экспертная организация StateWatch запрашивала у Минздрава Украины информацию о дате производства и сроке годности вакцины. Но замминистра Светлана Шаталова отказала в ответе, пояснив, что, согласно требованиям производителей, были подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности. В министерстве добавили, что обращались к Crown Agents (британская компания, которая занимается закупками вакцин от COVID-19 по заказу Украины) по поводу возможности предоставления этих данных, но не получили ответа.

Первая партия вакцины прибыла в Украину 23 февраля, на следующий день началась вакцинация. Украина должна была получить вакцину раньше, но этого не произошло.

По данным источника ZN.UA в Минздраве, два контракта на вакцину общим объемом в 12 млн доз (2 млн – по $5,5, очевидно, Covishield: 10 млн доз – по $9, вероятно, Novavax) были подписаны еще в декабре прошлого года, когда в Индии побывал замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

По условиям первого контракта Украина должна была внести предоплату, но не внесла. Поставка срывалась. Хозяин завода вообще не хотел отгружать вакцину Украине. К уговорам пришлось подключиться послу Индии в Украине и индийскому землячеству. Конфликт якобы помог уладить учредитель фирмы Grace og God Кумар Пранаав, который дружен с председателем и управляющим директором Serum Institute of India Сайрусом Пунаваллой.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10 тысяч прививок в сутки. В первые дни вакцинации на вопросы, почему она идет такими низкими темпами, министр здравоохранения Максим Степанов отвечал, что все происходит согласно плану и вакцинация разворачивается каскадным способом. Однако 9 марта он заявил, что темпы вакцинации его не устраивают.

По состоянию на сегодняшний день в Украине сделали около 38 тыс. прививок.

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