Цимбалюк показал тренировку в зале

12.03.2021, 14:24, Новости дня

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Украинский актер Тарас Цимбалюк 12 марта в Instagram Stories разместил видео, на котором запечатлен во время тренировки в зале.

Артист был запечатлен во время работы с гантелями.

Скриншот: taras.tsymbaliuk / Instagram

В публикации на странице актер сообщил, что возобновил тренировки.

“После двух недель тренировок начинает понемножку возвращаться форма”, – написал он, проиллюстрировав публикацию архивным снимком, на котором запечатлен с голым торсом.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”. Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

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