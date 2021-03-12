Цимбалюк показал тренировку в зале

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12.03.2021, 14:24, Новости дня
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Украинский актер Тарас Цимбалюк 12 марта в Instagram Stories разместил видео, на котором запечатлен во время тренировки в зале.

Артист был запечатлен во время работы с гантелями.

Скриншот: taras.tsymbaliuk / Instagram

В публикации на странице актер сообщил, что возобновил тренировки.

“После двух недель тренировок начинает понемножку возвращаться форма”, – написал он, проиллюстрировав публикацию архивным снимком, на котором запечатлен с голым торсом.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Цимбалюк известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”. Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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