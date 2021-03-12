Директором по логистике “Укрзалізниці” может стать эксперт временной следственной комиссии Рады – СМИ

12.03.2021, 14:24, Новости дня

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Новым директором АО “Укрзалізниця” по логистике и коммерческой работе может стать глава экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию ситуации в этой же компании, пишет 12 марта “Обозреватель”.

Накануне в отставку с этой должности подал Иракли Эзугбая. Он заявил, что уходит в связи с давлением на компанию и с тем, что реформы в ней тормозят.

Издание отмечает, что временная следственная комиссия на прошлой неделе обратилась в Кабинет Министров с запросом оценки деятельности нынешнего главы АО “Укрзалізниця” Владимира Жмака, которого на эту должность назначили в конце 2020 года. При этом комиссия была создана для расследования злоупотреблений в компании в 2017–2020-м годах.

Журналисты напоминают, что Подгородецкий с 2018 года был директором Центра транспортной логистики (ЦТЛ) “Укрзалізниці”, но его понизили до замдиректора и он ушел из компании в 2019-м.

“Сергей Подгородецкий известен тем, что отменил работу автоматической системы распределения вагонов “Укрзалізниці”, что позволило ему с другими чиновниками компании незаконно обогащаться. Схема простая – если грузоотправитель платил “вознаграждение” сотрудникам ЦТЛ и УЗ за “решение вопроса” с обеспечением парком, он получал порожние вагоны под погрузку, если нет, – остается без вагонов”, – утверждает “Обозреватель”.

“Главком” отмечал, что новое правление компании дало старт реформе “Укрзалізниці”, создав филиалы “УЗ Карго” и “УЗ Инфра”, но наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировал это решение.

Верховная Рада на заседании 27 января создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”.

В пояснительной записке сказано, что в 2019 году “Укрзалізниця” показала “наихудшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности”. Среди заданий комиссии – проверка и оценка состояния “Укрзалізниці”, проверка закупок, рациональности использования госимущества, профессионального соответствия членов правления и набсовета компании.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

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