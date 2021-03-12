В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли две школы

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12.03.2021, 14:24, Новости дня
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В Киеве из-за распространения коронавируса на карантин закрыли две школы. Об этом на брифинге 12 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Из-за роста заболеваемости COVID-19 мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице», – сказал Кличко.

Мэр отметил, что на дистанционном обучении сейчас находятся 460 классов в 182 школах города.

Также Кличко добавил, что коронавирусом в столице инфицированы 576 школьников и 352 педагога.

“В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы в 72 садах. Наполненность детей в садиках – почти 50%”, – уточнил мэр.

По словам Кличко, в киевских больницах на сегодняшний день находится наибольшее с начала пандемии количество заболевших COVID-19 – 2548 пациентов.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировали более 1,44 млн случаев COVID-19, из них 12 946 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,9 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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