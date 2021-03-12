Десятки тысяч москвичей стали волонтерами во время пандемии

12.03.2021, 14:22, Разное

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Участников программы разделили на девять штабов. Волонтеры помогали находящимся на самоизоляции москвичам купить продукты, лекарства и корм для домашних животных, заплатить за коммунальные услуги.

Поступившие заявки рассылались в чаты. Задание брали свободные на тот момент волонтеры.

«22 тысячи новых уникальных волонтеров появились за это время. Помимо того, что до этого было 70 тысяч постоянных, и еще к ним добавились 22 тысячи», — отметила глава столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Помощь нуждающимся горожанам продолжилась в 2021 году. Только в январе они доставили 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, 360 килограммов рыбы и мяса, а также печенья, конфеты и другие сладости. Добровольцы привезли более 1,2 тысячи упаковок лекарств.

Среди московских волонтеров много молодежи. Сейчас средний возраст добровольца в столице – 24%. Причем 70% из них девушки. А это значит, что решившие стать волонтерами мужчины смогут не только помочь горожанам, но и встретить свою судьбу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в добровольческих мероприятиях и проектах ежегодно участвуют около полумиллиона жителей столицы. Градоначальник выразил надежду, что их число будет увеличиваться.

“Город со своей стороны, насколько это возможно, помогает, по крайней мере, точно не мешает, помогает развиваться некоммерческим организациям, выделяя гранты, помещения и, самое главное, открывая сферы сотрудничества”, – сказал мэр на церемонии вручения благодарностей волонтерам, руководителям благотворительных фондов и НКО Москвы.