Львовские депутаты потребовали запретить на Украине оппозиционные партии

12.03.2021, 14:20, Разное

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На Украине могут запретить целый ряд партий, оппозиционных к действующей власти. Подобное требование выдвинули депутаты львовской области по отношению к «Партии Шария» и «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Деятельность оппозиции на Украине может быть прекращена официально, к такому выводу можно прийти, изучив политические реалии в стране. После закрытия нескольких телеканалов правящая элита стремится устранить конкурентов изо всех сфер общественной жизни. Так, уже не в первый раз звучат инициативы о недопустимости работы партий и общественных объединений, критикующих президента. После запрета на Украине Коммунистической партии ее судьбу могут повторить «Партия Шария» и блок «Общественная платформа – За жизнь».

Идею прекратить работу этих политических сил выдвинули депутаты львовского городского совета. Соответствующая петиция уже направлена к президенту Владимиру Зеленскому. В случае, если глава государства пойдет на поводу у националистов, оппозиционных сил на Украине просто не останется. При этом следует учесть, что ранее сам лидер нации на заседаниях Совета по национальной безопасности и обороне принял решение о наложении санкций на своих конкурентов и о запрете некоторых СМИ. Стоит отметить, что сейчас риторика Зеленского стала еще жестче, чем была при Петре Порошенко.

В качестве аргументации своих требований к президенту нардепы из Львова называют «пророссийскую» позицию «ОПЗЖ» и партии Анатолия Шария. К слову, последний сейчас находится в официальном розыске правоохранительными органами Украины. Его, а также остальных членов указанных партий, уже назвали «внутренними врагами», которые расшатывают ситуацию в стране и подтачивают его основы. Ранее представители «Оппоблока» в лице Виктора Медведчука дали комментарий относительно запретов работы телеканалов. Как пишет «Политэксперт», подобные действия властей он назвал политической расправой с неугодными, которая нарушает права и Конституцию.

Источник: politexpert.net