Первый тяжеловооруженный истребитель F-15EX принят на вооружение ВВС США

12.03.2021, 14:20, Разное

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ВВС США приняли на вооружение первый тяжеловооруженный истребитель F-15EX, в скором времени его задействуют в государственной программе испытаний. В рамках первой партии ожидается, что американское военное ведомство получит в целом восемь единиц воздушной техники до конца 2023 года.

Так, в апреле в ВВС США поступит второй тяжеловооруженный истребитель F-15EX, оставшиеся шесть самолетов должны быть приняты до 2023 года. Ранее ВВС США заключили бессрочный контракт, подразумевающий приобретение 144 (или до 200 единиц) новейших истребителей данного типа.

Военное ведомство США, принимая на вооружение истребитель F-15EX, планирует заменить им морально устаревшие самолеты F-15C/D, у которых отсутствует возможность нести на борту новейшее гиперзвуковое оружие. После 2023 года в ВВС США будут поступать от 18 до 24 истребителей ежегодно.

Тяжеловооруженный истребитель F-15EX оснащен современным бортовым оборудованием, в основе которого лежит «цифровая магистраль», архитектура Open Mission Systems (OMS) и РЛС типа Raytheon AN/APG-82 с АФАР. На борту самолет сможет нести до 22 ракет класса «воздух-воздух» с системой ручного управления, а также гиперзвуковое оружие массой до 7000 фунтов. В новой модификации истребителя смогут разместиться два пилота.

Источник: nplus1.ru