Телеведущий Борис Корчевников намекнул на роман с актрисой

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12.03.2021, 14:20, Разное
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Борис Корчевников вскоре может лишиться статуса одного из самых завидных холостяков. Телеведущий намекнул на роман с одной из российских актрис.
В эфире ток-шоу «Судьба человека» нередко звучат самые невероятные подробности жизни тех или иных отечественных знаменитостей. Но не менее интересна публике и жизнь самого ведущего программы. В свои 38 лет он еще не завел семью и до сих пор числится в наиболее перспективных женихах России.

Однако вскоре ситуация может в корне измениться, во время очередного эфира Борис Корчевников сделал намек на симпатию к одной из российских кинозвезд. Сердце журналиста покорила Елена Лютая, звезда сериала «Склифосовский». Причем признание телеведущий сделал прямо во время программы, в студии которой сидела среди приглашенных селебрити и сама артистка.

Елена Лютая поделилась со зрителями и гостями шоу своими представлениями об идеальном мужчине. Девушка призналась, что свободна, а образцом для себя считает своего дедушку, красивого брюнета с горячей кровью. Кроме того, представитель сильного пола, претендующий на место в жизни Лютой, должен быть не только сильным, но и благородным, образованным, а также обязательно умным.

Видение актрисой идеала мужчины заинтересовало Бориса Корчевникова, о чем он, не стесняясь, сказал прямо в эфире федерального телеканала. Как пишет «Политэксперт», ведущий заявил, что описанные звездой джентльмены есть, но у них не обязательно черные волосы. Такое высказывание заинтриговало девушку, однако, с ее слов, она пока еще держит себя в руках.

Источник: politexpert.net



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