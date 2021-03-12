Девственница – Личное мнение
12.03.2021, 14:10,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Ну, вот и до бывшей жены Армена Джигарханяна — Виталины Цымбалюк-Романовской — дошла очередь поделиться откровениями о том, как её лишали девственности.
Фото: Соцсети
У наших селебок в последнее время тренд такой — в деталях рассказывать о том, как им в первый раз присунули.
Дадим слово Виталине. Мы же с вами добрые, да?
Пожалуй, процитирую:
«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли».
Был ли Джигарханян у Виталины первым или не очень, мы об этом сейчас не узнаем: покойнику запрос на подтверждение или опровержение информации — не направишь.
Да это — и не суть. Унылая, девственная плева Цымбалюк-Романовской интересует исключительно Цымбалюк-Романовскую и никого кроме.
Меня же интересует другое: как мы докатились до того, что такие вопросы, в принципе, обсуждаются в публичном пространстве?
Обратили внимание на интеллектуальный и духовный наших селебок: он же не поднимается выше околотазовой области!
В интервью селебки всех категорий щедро делятся информацией, кто и как их впервые трахнул (Боня, привет!), кто напихал им в рот пиписек (Костюшкин, как жизнь?), кто — почти изнасиловал, но всё-таки не изнасиловал.
И так далее, и тому подобное.
Я никогда не любила ни Валентину Толкунову, ни Эдиту Пьеху, ни Софию Ротару. Это — скучные для меня люди, но они хотя бы про свои месячные не рассказывали и не обсуждали в интервью члены, которые им довелось увидеть.
Какое общество — такие и селебы.
Наше общество морально разложилось, деградировало, и в этом виноват публичный дом 2 с его потрахушками под камерами.
Да, этот помойный дом запретили, но дело он своё сделал: развалил российское общество изнутри.
И теперь в этом обществе придётся жить не только вам, но и вашим детям.
Что думаете?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет