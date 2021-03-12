Подростки могут заражаться коронавирусом чаще, чем пожилые люди – исследование

12.03.2021, 14:08, Разное

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Авторы исследования проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 за летний период в шести штатах США, в которых было отмечено резкое увеличение количества новых случаев COVID-19 с последующим выход на плато.

В этих штатах распространенность коронавирусной инфекции среди подростков и молодежи от 10 до 24 лет была выше, чем среди пожилых людей старше 60 лет. Так, во Флориде и Юте было инфицировано 2,2% жителей в возрасте 15-24 лет, в то время как доля заболевших в возрастной группе от 65 лет составляла лишь 1,1%.

По мнению ученых, этот феномен объясняется в первую очередь тем, что у подростков гораздо больше социальных контактов, чем у пожилых людей. Они чаще собираются компаниями, посещают общественные места. Кроме того, большинство из них убеждены, что коронавирус для них не опасен, поэтому к соблюдению мер профилактики относятся более небрежно. В то же время люди старшего возраста больше беспокоятся о своем здоровье, поэтому стараются выполнять все рекомендации органов здравоохранения.

– Подростки могут не в полной мере осознавать последствия отказа от масок для здоровья. И даже если бы понимали, что могут быть инфицированы, их желание общаться могло взять верх над страхом болезни, – сказала Барбара Румейм (Barbara Rumain) из Нью-Йоркского медицинского колледжа, соавтор исследования.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что что реальный уровень заражения в детской популяции может быть может быть таким же, как у взрослых 18-49 лет. Эксперты проанализировали около 1600 образцов крови, собранных у детей в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет с мая по сентябрь в штате Миссисипи по причинам, не связанным с COVID-19. В результате антитела были обнаружены у 175 детей, причем большинство из них заразились в сентябре.

По расчетам CDC, при таком уровне заражения в Миссисипи должно было быть не менее 113,8 тысяч инфицированных детей в исследуемый период. Однако органы здравоохранения штата зарегистрировали лишь 8893 случаев SARS-Cov-2 среди несовершеннолетних.

По мнению специалистов, такое расхождение может быть связано с тем, что большинство детей переносят коронавирус бессимптомно, и поэтому многие случаи остаются незамеченными.