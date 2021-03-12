Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше

12.03.2021, 13:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «опасным безумием» сообщения ряда американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше.

«Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, – «убитых русскими солдатами в 1945-м году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – указала Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные некие данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат.

Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится, и порекомендовала американским СМИ воздержаться от работы с институтом, в котором, по ее словам, «на руководящие посты назначаются ультраправые активисты». «С американскими СМИ будем работать также адресно по этой теме», – добавила она.

Так Захарова отреагировала на публикацию интернет-издания Live Science, которое со ссылкой на Институт национальной памяти Польши сообщило об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Материал использовали некоторые американские СМИ.

Ранее доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние РФ в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну.