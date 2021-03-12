Новые чипы Apple M1 оказались уязвимы для хакерских атак

12.03.2021, 13:56, Новости дня

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Компьютеры компании Apple бренда Mac на новом процессоре M1 оказались подвержены взлому через браузер, заявили исследователи в области кибербезопасности Корнелльского университета.

Эти компьютеры могут подвергнуться нападению даже при отключении JavaScript в браузере, передает РИА «Новости» со ссылкой на выводы ученых, опубликованные на сайте Arxiv.org.

Взломщики могут видеть веб-активность пользователя, используя функции в последовательности пакетов данных, с помощью этой технологии они способны обходить как JavaScript, так и VPN и TOR.

При этом уязвимость также есть у компьютеров на базе чипов Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos. При этом чипы Apple M1 и Samsung Exynos, по словам исследователей, наиболее уязвимы для таких атак.

Ранее сообщалось, что не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.