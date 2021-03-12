Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»

12.03.2021, 13:56, Новости дня

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Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.

Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.