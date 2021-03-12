Леонид Агутин поздравил старшую дочь с 25-летием и опубликовал ее редкие фото

12.03.2021, 13:46, Разное

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В честь юбилея старшей дочери 52-летний певец и музыкант опубликовал длинное поздравление у себя в Instagram. Он отметил, что ему не хватает общения с дочкой, но любит и гордится ей:

Как же так, доченька? Юбилей уже! 25 лет! Когда это все случилось? Когда успело? Старшенькая моя, Поленька! Все с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. И потом было все так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда… и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка. Я тебя люблю очень. Горжусь тобой невероятно. Твоей добротой, красотой и блестящим умом. Всё будет хорошо! Ты помнишь?

Свое поздравление опубликовала в соцсети и мать девочки — Мария Воробьева:

Сегодня особенный день, 12.03. Я самая счастливая мама на свете. Люблю тебя безгранично. С Днем рождения!!! С юбилеем 25!!!

Леонид с Полиной Мария с Полиной Полина Воробьева

Родители девушки — Леонид и балерина, преподаватель в балетной школе Мария Воробьева — прожили вместе около четырех лет. После их разрыва Полина осталась жить с матерью в Европе: сначала в Италии, потом во Франции. О ее жизни почти ничего не известно: ни какое у нее образование, ни кем она работает, только то, что она свободно владеет русским, английским, французским и итальянским языками. Но по ее аккаунту в Instagram можно отметить три вещи: во-первых, она взяла фамилию матери, во-вторых, сейчас она живет в Лондоне и, в-третьих, она встречается с парнем по имени Иоганн Битеге (Johann Biteghe). Кто он и чем занимается, неясно, но встречаются они давно: их первое совместное фото датировано аж 2014 годом.

Леонид Агутин был женат трижды (но официально — дважды): со своей первой женой Светланой Белых артист прожил пять лет (1988-1993). Со своей второй, гражданской супругой Леонид познакомился в 1994 году в Париже. Их дочь Полина родилась 12 марта 1996 года, и после разрыва родителей осталась жить с матерью. Третьей любовью Агутина стала певица Анжелика Варум. Их свадьба состоялась в июле 2000 года в Венеции после трех лет совместной жизни. Супруги воспитывают дочь Елизавету, она родилась 9 февраля 1999 года. С 2003 года девушка живет в Майами и профессионально занимается музыкой.

Мария с Полиной Леонид с Полиной