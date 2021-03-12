Китайский онлайн-продавец предлагает «сделать вашу компанию снова великой» с помощью Трампа в виде Будды

12.03.2021, 13:40, Новости дня

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На крупнейшей китайской платформе для онлайн-торговли Taobao появился необычный товар — статуя экс-президента США Дональда Трампа в виде Будды, пишет Insider. Продавец утверждает, что такой сувенир поможет «сделать вашу компанию снова великой». А покупатели признаются, что по большей части заказывают товар в шутку и как напоминание: «не быть слишком Трампом».



Reuters

«Если вы хотели купить себе керамическую статую бывшего президента США Дональда Трампа в виде Будды, теперь у вас есть такая возможность», — обращается Insider к своим читателям.

На китайской платформе для онлайн-шопинга Taobao сейчас как раз появилась такая позиция. Статую разместил на своей странице производитель мебели из города Сямэнь провинции Фуцзянь. А вместе с ней — слоган «Сделайте вашу компанию снова великой», обыгрывающий название программы экс-президента, который хотел сделать то же самое, только с Америкой. В описании товара указано, что статуя изображает «Трампа, который знает буддизм лучше, чем кто бы то ни было ещё».

Как отмечает издание, это — одна из последних новинок среди немалого числа позиций на Taobao, вдохновлённых бывшим американским лидером. Так, на этом сайте ещё можно найти ёршик для туалета в виде Трампа — такой полезный в хозяйстве сувенир продаётся упаковками по три штуки всего за $2.

В комментариях китайским СМИ продавец статуи рассказал, что идея создать Трампа-Будду пришла к нему, потому что бывший глава Белого дома «часто утверждал, что знает обо всём больше, чем кто бы то ни было ещё». По словам производителя, «большинство покупает товар в шутку». Всего было создано 100 таких статуй, и продавец уже получил «десятки» заказов. При этом цена на товар варьируется от $153 до $613 в зависимости от размера — в 16 см в высоту или в 46 соответственно.

Одним из людей, раскошелившихся на статую Трампа-Будды, стал владелец небольшой строительной компании из Пекина Ли Гоцян. «Я подумал, что смешно будет поставить такую у себя в офисе. Не могу назвать себя фанатом Трампа, но он выглядит там таким умиротворённым, не правда ли? — поделился Ли с Insider. — Кто знает, может, он действительно сделает мою компанию снова великой».

Другой покупатель, который не пожелал раскрывать своё имя, в интервью китайскому изданию заявил, что заказал статую, увидев её в соцсетях. «Трампа можно считать воплощением определённой эпохи и крайнего эгоизма. Сейчас эта эпоха миновала, но я хочу, чтобы эта статуя напоминала мне: не быть слишком Трампом», — рассуждает анонимный заказчик.