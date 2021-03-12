Турецкое озеро поможет изучать Марс на Земле

12.03.2021, 13:40, Новости дня

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Данные, собранные учёными на озере Салда на юго-западе Турции помогут в изучении Марса. Как передаёт NTD, исследователи говорят, что минералы и скальные отложения на этом озере, скорее всего, максимально похожи на те, которые будут обнаружены на дне кратера Йезеро на Марсе, что может помочь учёным в поисках окаменелых следов микробной жизни.

В то время как марсоход НАСА «Настойчивость» изучает поверхность Красной планеты, учёные используют собранные им данные на озере Салда на юго-западе Турции.

Исследователи говорят, что минералы и скальные отложения на этом озере, скорее всего, максимально похожи на те, которые будут обнаружены на дне кратера Йезеро на Марсе. Как считается, марсианский кратер миллиарды лет назад был озером, и в нём даже могла существовать микробиологическая жизнь.

ТОМАС ЦУРБУЧЕН, представитель НАСА: Мы проехали только несколько метров по поверхности и осмотрелись. Пока мы считаем, что озеро Салда и кратер Йезеро очень похожи. Его мы будем использовать много лет.

Информация, собранная из озера Салда, может помочь учёным в поисках окаменелых следов микробной жизни. Считается, что они сохранились в отложениях вокруг дельты реки, которая когда-то питала высохшее озеро.

ТОМАС ЦУРБУЧЕН: Озеро Салда будет мощным аналогом. Мы сможем выдвигать какие-то идеи, а потом сначала проверять их на озере, прежде чем задействовать марсоход «Настойчивость». Или, например, если марсоход что-то найдёт, то мы сможем сравнить это с тем, что есть в озере, и найти сходства.

В 2019 году группа американских и турецких учёных провела исследования на береговой линии озера Салда, известного как турецкие Мальдивы. Она пришла к выводу, что отложения вокруг озера состоят из микробиалитов — горной породы из грязи, которая была образована с помощью микробов. Теперь в планах — выяснить, есть ли микробиалиты в кратере Йезеро.

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.