«День независимости от COVID» – Байден надеется обуздать эпидемию в США к четвёртому июля

12.03.2021, 13:40, Новости дня

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Джо Байден распорядился, чтобы штаты предоставили вакцины всему взрослому населению к началу мая. По прогнозам американского президента, это позволит уже летом нормализовать жизнь страны, передаёт CBC.

Команда, занимающаяся вакцинацией, называет это время авралом. В беспокойные минуты до открытия клиники они распределяют дозы и готовятся поставить сотни прививок. Здесь царит серьёзное, но отчётливо радостное настроение. Это редкое место, где сегодня можно встретить вдохновение.

ДЖЕЙМИ НИШИ, сотрудница клиники: Меня переполняют эмоции. Я вот-вот готова расплакаться.

СОТРУДНИЦА КЛИНИКИ: Я чувствую, что наконец-то виден свет в конце туннеля.

СОТРУДНИК КЛИНИКИ: Это чудесный опыт. Такое ощущение, что Рождество наступило в марте.

Ускорение распространения вакцин даёт надежду многим американцам. Каждый четвёртый взрослый в США получил по меньшей мере одну прививку. А в субботу страна достигла наивысшей точки — за один день было использовано 2,9 миллиона. доз. Для сравнения, в Канаде в общей сложности провели порядка 2,7 миллиона вакцинаций.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Добрый вечер, мои дорогие американцы.

В своём вечернем обращении президент приказал штатам предоставить вакцины всему взрослому населению к 1 мая. И в результате, согласно его прогнозам, жизнь сможет начать возвращаться к норме к 4 июля.

ДЖО БАЙДЕН: Мы сможем отметить не только независимость нашей страны, но и начнём праздновать нашу независимость от этого вируса.

Хотя число заболевших вирусом серьёзно сократилось, в США ежедневно фиксируется 67 тысяч новых заражений и более 1400 летальных случаев. Существуют опасения, что может начаться новая волна эпидемии, так как многие штаты сворачивают или полностью отказываются от ограничений.

ДЖЕЙМИ НИШИ: Я с нетерпением жду, когда смогу снова водить детей на детскую площадку.

Джейми Ниши занимается политикой глобального здравоохранения. И да, она носит маску с изображением доктора Фаучи. Она опасается, что люди начнут терять бдительность.

ДЖЕЙМИ НИШИ: Я не буду менять поведение сегодня или через две-три недели, когда я получу вторую прививку. Нам необходимо быть начеку.

КЕЙТИ СИМПСОН, корреспондент CBC: Скорость вакцинации в США будет иметь последствия для Канады. Белый дом заявляет, что станет обсуждать вопрос о совместном использовании вакцин только после того, как позаботится об американцах.

Кейти Симпсон, CBC News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.