 

Принц Уильям – королевская семья ни в коей мере не является расистской

12.03.2021, 13:40, Новости дня
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Британская королевская семья ни в коей мере не является расистской, заявил принц Уильям во время своего визита в одну из лондонских школ, пишет ABC News. Однако ряд экспертов отмечает, что проблемы, озвученные в интервью принца Гарри и Меган Маркл, никуда не исчезнут, и потому королевской семье нужно показать, что она всерьёз воспринимает обвинения в расизме.

Как будущий король принц Уильям будет жить жизнью долга и привилегий, однако принцу Гарри жалко своего брата, который, по словам Гарри, находится в ловушке. Герцог и герцогиня Кембриджские выглядели расслабленными во время своего визита в эту лондонскую школу, но в конце посещения ситуация стала менее комфортной.

ЖУРНАЛИСТ: Сэр, вы говорили со своим братом после выхода интервью?

ПРИНЦ УИЛЬЯМ: Пока не говорил, но сделаю это.

ЖУРНАЛИСТ: Можете ли вы прокомментировать, является ли королевская семья расистской семьёй?

ПРИНЦ УИЛЬЯМ: Она ни в коей мере не является расистской.

Во время двухчасового телевизионного интервью герцог и герцогиня Сассекские заявили, что один из членов королевской семьи выражал беспокойство по поводу того, насколько тёмной может оказаться кожа их сына Арчи. Другие считали необходимым отрицать обвинения в расизме, что могло даже усугубить ситуацию.

НИКЛЕШ СУКЛА, журналист: Всё сводится к ситуации «вы расисты — нет, мы не расисты». Это непродуктивный диалог. Мы по-прежнему дискутируем о том, что такое расизм, вместо того чтобы обсуждать, как его победить.

Во время интервью Меган заявила, что в момент отчаяния ей было отказано в поддержке. Эти обвинения могут стать неудобными для Уильяма и Кэтрин, которые объявляли борьбу за психологическое здоровье приоритетом.

НАТАША МУЛЕНГА, журналист: Хотя бы ради общественности они должны показать, что воспринимают это интервью очень серьёзно.

Королева пообещала, что обвинения будут восприняты серьёзно, но разберутся с ними в частном порядке. Королевская семья не хочет показаться ошеломлённой обвинениями, а потому её старшие члены продолжили свои общественные дела на этой неделе. Но несмотря на заявление королевы и отрицания со стороны её мужа, проблемы, озвученные Гарри и Меган, просто так не исчезнут.

НАТАША МУЛЕНГА: Я думаю, что в интересах Букингемского дворца было бы перехватить инициативу в этой ситуации, потому что появляются трещины.

Работа по восстановлению репутации только началась. 

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.
 



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