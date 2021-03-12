Бренд Chery представит в РФ полноприводную версию Tiggo 8 Pro
12.03.2021, 13:38,
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Известная марка Chery в скором времени выпустит на российском рынке новый паркетник Tiggo 8 Pro.
Данный автомобиль получит в качестве главной опции – систему полного привода. Официальный выход запланирован на конец текущего года. Эксперты предполагают, что новая модификация базируется на комплектации, оснащенной 2-литровым бензиновым двигателем. Премьера кроссовера Tiggo 8 Pro с передним приводом состоится в ближайшие дни.
Кроме того, для отечественного рынка автомобиль имеет 1,6-литровый двигатель на 186 л.с. Данная версия оснащается роботизированной трансмиссией, а также вариатором в некоторых комплектациях. Стоимость нового кроссовера Tiggo 8 Pro пока умалчивается производителем.
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