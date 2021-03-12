Обнародованы снимки обновлённого купе BMW 8 Series Gran Coupe

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12.03.2021, 13:38, Новости дня
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Пользователям предложили фотографии обновленной модели BMW 8 серии Gran Coupe, которая пока обнаружена в плотной защитной пленке.

Предложенный автомобиль лишится прежнего исполнения решетки радиатора, а также будет отличаться формой головной оптики и бамперами. Кроме того, эксперты уверены, что новинка BMW 8 серии Gran Coupe сохранит прежние силовые агрегаты. Среди новшеств указывают возможность выхода автомобиля с гибридной силовой установкой на 523 л.с. мощности.

Что касается интерьера, то никаких серьезных отличий от предшествующего поколения здесь не зафиксировано, за исключением нового мультимедийного комплекса. Ближе к дате презентации автомобиля будут указаны остальные характеристики и достоинства спортивной модели.



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