Сидоренко: Данилов ищет, как же “появились” Харьковские соглашения. Оглянитесь! Их писал ваш первый заместитель Демченко

12.03.2021, 13:34, Новости дня

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Это на самом деле очень, очень смешная новость.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ищет, как же “появились” Харьковские соглашения, и хочет наказать тех, кто за них голосовал в ВР.

Так для господина Данилова есть простой совет: оглянитесь! Вот же он, рядом с вами – тот, кто писал эти соглашения! Это ваш первый заместитель, непотопляемый Руслан Михайлович Демченко.

В 2010 году Демченко отвечал за российское направление в МИД в ранге заместителя министра. В конце года благодаря особенно важным заслугам его даже повысили до “первого зама”. Но кураторство над направлением РФ он сохранил и в этой должности, хотя им не ограничивался. Он был главным идеологом информдеятельности МИД времен Януковича и ключевым борцом с теми дипломатами, которые поддержали Революцию достоинства.

О заслугах нашего героя “Европейская правда” писала в 2014 году, когда мы выяснили, что этого дипломата, уволенного сразу после революции, приютил новый президент Петр Порошенко. Нарушив, кстати, закон о люстрации.

Поводом для сохранения Демченко на Банковой тогда называли то, что он “умеет договариваться с россиянами”. Прям как Медведчук. Но что есть – того не отнять. О Харьковских соглашениях же в конце концов договорился…

Но еще более странным стало то, что этот ценный кадр остался “в обойме” и после отставки Порошенко. В администрации Зеленского он (по крайней мере, в начале) так же продолжил “договариваться с россиянами” и попытался курировать “минское” направление, то есть переговоры по Донбассу. Но, в конце концов, его оттуда отодвинули, Зеленский уволил его с должности своего советника и… назначил на должность первого заместителя секретаря СНБО.

То есть “тот, кто умеет договариваться с россиянами” превратился в того, кто курирует работу украинских спецслужб…

Что происходит? Я не знаю. Может, в СНБО думают по принципу “чтобы ловить бандитов, надо мыслить как бандит”. Может, просто не думают.

Но сейчас покупаю попкорн и жду, чтобы Совбез пошел дальше и выступил за расследование голосования не только за Харьковские соглашения, но и за решения правительства отказаться от Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 году. Там наш герой также не остался в стороне.

Но не сомневаюсь – Демченко снова выкрутится. Похоже, что обманывать руководство страны у него получается ну очень хорошо.

Источник: Сергей Сидоренко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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